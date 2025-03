Guardate come ha dormito Grande Fratello prima notte senza Shaila | Lorenzo beccato così

Leggi su Caffeinamagazine.it

La semifinale delè stata più clamorosa di quanto ci si aspettasse. Dentro ma anche fuori la casa. Fuori 3 capisaldi, ossia Javier, Giglio e, mentre Helena festeggia il traguardo di essere la quarta finalista di questa edizione. Tutte queste notizie hanno lasciato gli inquilini a bocca aperta, in modo particolare: il modello sembra non capacitarsi disia stata eliminata.Subito dopo la diretta, si è sfogato con MariaVittoria e ammesso di essere molto giù di morale. Ha capito che il pubblico ha percepito la situazione in un modo che lui non si aspettava: “Non capisco fuori che cosa succeda”, ha confessatoche, nonostante sia felice per Chiara, non si aspettava che quest’ultima vincesse contro la sia fidanzata.Leggi anche: “Chi è l’ultima finalista”.