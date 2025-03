Juventusnews24.com - Guardalà rivela: «Tudor stravolgerà subito la Juve, l’obiettivo Champions è da centrare obbligatoriamente. E quel bianconero sarà al centro del progetto»

di RedazionentusNews24ha presentato la nuovantus di Igor: le dichiarazioni dell’inviato di Sky SportGiovanni, a Sky Sport, ha parlato così della nuovadi. Il suo commento sui bianconeri.GUARDALA’ – «Sappiamo chegioca in maniera diversa, gioca 3-4-1-2 o 3-4-2-1, quindi con la difesa a tre, uomo a uomo, in un modo completamente diverso rispetto a Thiago Motta. Vorrà dare la sua impronta fin da, alla fine della stagione vedremo se avrà fatto bene e se verrà confermato dallantus. Bisogna capire le condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz e vedere come rientrano i Nazionale, ma la rosa è ampia e le scelte sono tante. La possibilità di giocare con la difesa a tre c’è, ci sono diversi centrali e c’è la possibilità di vedere unantus diversa.