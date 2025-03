Metropolitanmagazine.it - Grimes è contraria alla “psicologia pop”: «diffonde disinformazione»

La cantante, ex compagna di Elon Musk, ha di recente ricevuto una diagnosi di autismo e disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Questo l’ha portata a riflettere sui profili social che si occupano di salute mentale senza però aver cognizione di causa, e ha messo in guardia gli utenti dalle insidie della cosiddetta “pop”.In un lungo post su X, piattaforma di proprietà del suo celebre ex, con il quale i rapporti sono piuttosto tesi, ha infatti spiegato: «C’è una sottocultura online di account che parlano di “salute mentale” e che credo rappresentino veri pericoli informativi». E ancora: «Mi preoccupa questa sottocultura social chesulla salute mentale. Alcune cose sono ottime, ovviamente, altre invece sembrano andare esplicitamente contro la civilizzazione, peggiorando le cose per le persone».