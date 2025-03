Ilfattoquotidiano.it - Grimaldi: “Che fine ha fatto la ministra Calderone? Ci dica come intende aumentare i salari dei lavoratori”

“L’Italia ha ipiù bassi fra i Paesi del G20 e negli ultimi 17 anni è stato perso l’8,7% del potere d’acquisto. Il governo racconta che la riduzione del cuneo fiscale sarebbe la risposta, ma sa benissimo che non si contrasta il lavoro povero senzao minimo, senza rinnovi contrattuali e indicizzazione deiall’aumento del costo della vita. Ogni risorsa per la folle corsa agli armamenti, mentre la guerra quotidiana di troppe persone è non farsi sfrattare per morosità incolpevole, pagarsi le cure, far studiare i propri figli. Questa è la realtà, questa è l’emergenza a cui il governo deve rispondere al più presto in questa Aula e nel Paese”. Lo ha detto alla Camera il deputato di Avs, Marco, che si è rivolto allaMarina, chiedendole di venire in Aula.