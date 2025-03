Terzotemponapoli.com - Gregucci: “L’Inter in Champions, il Napoli ne beneficia”

Il Parere di Angelosulla Lotta Scudetto e laAngelo, allenatore ed ex collaboratore di Roberto Mancini alla Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti durante la trasmissione Palla al Centro su Radio Firenzeviola. Il tema centrale del suo intervento riguardadi Simone Inzaghi, il suo percorso inLeague e le implicazioni sul campionato di Serie A, in particolare sul: Inzaghi e la Panchina d’Oroha elogiato in maniera decisa il lavoro di Simone Inzaghi alla guida del, definendo il tecnico meritevole della panchina d’oro per i successi ottenuti. Nonostante non sia una figura molto “mediática”, Inzaghi ha saputo costruire un progetto solido che affonda le radici nell’esperienza accumulata con la Lazio.