Graziani | Napoli vietato sbagliare Le prossime due gare decisive

L’analisi di: tra Europa e Serie AFrancesco, ex attaccante e ora allenatore, ha analizzato la situazione dele della Nazionale italiana durante un’intervista a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss. Le sue parole toccano diversi temi, dall’ultimo match dell’Italia fino alla corsa allo scudetto in Serie A, sottolineando l’importanza delleper la squadra di Calzona.Italia, tra errori e ambizioni europeeha commentato la prestazione dell’Italia nell’ultima partita, soffermandosi in particolare sulla fragilità difensiva dimostrata dagli Azzurri: “Abbiamo preso un gol da principianti”, ha detto senza mezzi termini. Tuttavia, ha riconosciuto che la squadra ha saputo reagire nel secondo tempo, mostrando carattere e un gioco all’altezza di una Nazionale con ambizioni.