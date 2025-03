Dayitalianews.com - Gravissimo incidente durante la gara di motociclismo; 53enne perde il controllo del mezzo e viene sbalzato in avanti. Gara interrotta e corsa verso l’ospedale di Latina

Dopo giorni di apprensione, giungono notizie incoraggianti sulle condizioni del motociclistaoriginario di Bazzano (Bologna), rimasto gravemente ferito in unil campionato italiano di motocross Prestige. Ricoverato pressoSanta Maria Goretti di, l’uomo non è più in coma e il suo stato di salute ha mostrato lievi segnali di miglioramento.Un impatto violentolaL’si è verificato nel pomeriggio di sabato, presso il crossodromo di strada Macchiagrande a Borgo Santa Maria, nel corso della primadella categoria Superveteran. Secondo le prime ricostruzioni, il pilota avrebbe perso ildel, venendoviolentemente in. L’impatto è stato devastante, tanto che il suo casco, gravemente danneggiato e macchiato di sangue, testimonia la violenza della caduta.