Grave incidente ad Acilia: auto travolge moto con padre e figlio, il conducente fugge

Roma, 25 marzo 2025 – Un drammaticosi è verificato nel pomeriggio di domenica 23 marzo lungo la via Cristoforo Colombo, all’altezza di, quando unacon a bordo undi 48 anni e ildi 13 è stata travolta da un’. Ilha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in ospedale con un versamento polmonare, mentre ilè stato dimesso poco dopo l’.Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:20, quando ile ilstavano percorrendo la Colombo in direzione di Roma. All’incrocio con via di, all’altezza di un semaforo, un’mobile – una Nuova Lancia Ypsilon, secondo le testimonianze di alcuni passanti – ha travolto la, trascinandola per alcuni metri. Dopo l’impatto, ildell’è fuggito, lasciando dietro di sé un cerchione perso nell’