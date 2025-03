Latuafonte.com - Grande Fratello Vip percentuali televoti flash 24/03: eliminati e 4° finalista

AGGIORNAMENTO: la quartadi questa edizione è Helena Prestes. Shaila Gatta è stata eliminata. Invece, Chiara si è salvata arrivando seconda. Qui di seguito le: Helena con il 52.22%, Chiara con il 31.38% e Shaila con il 16.4%.AGGIORNAMENTO: l’eliminato del primo televotodella semifinale è Javier Martinez con il 14.41%, dopo 190 giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Qui di seguito le altre: Chiara 34.92%, Helena 34.29%, Shaila 16.38%.Siamo verso le battute finali alcon la semifinale in onda il 24 marzo 2025. La puntata è stata caratterizzata dalla presenza degli ultimi nove concorrenti di questa edizione. Ma non tutti possono approdare nella finale di lunedì 31 marzo 2025. Per questo, Alfonso Signorini ha aperto in diretta due nuovi, per stabilire chi potrà andare restare nella Casa più spiata d’Italia fino alla fine.