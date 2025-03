Isaechia.it - Grande Fratello, spunta un retroscena dopo l’eliminazione di Shaila: “Era nera ed è esplosa in lacrime perché…”

Leggi su Isaechia.it

Gatta ieri sera ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa del.Per l’ormai ex gieffina infatti non c’è stato niente da fare e allo scontro finale con Chiara Cainelli ed Helena Prestes ha decisamente avuto la peggio. Solamente il 16% del pubblico ha votato affinché lei ottenesse il posto da quarta finalista che invece, poi con il 52,2% dei voti è toccato alla sua antagonista per eccellenza. Per Chiara, che è rimasta in Casa, invece il 31,38%.La Prestes così ha avuto l’occasione di battere la Gatta proprio ad un passo dalla finalissima e questo sembrerebbe non essere andato a genio a. Quest’ultima infatti, proprio pochi istantila proclamazione della quarta finalista è sembrata non essere del tutto serena anche se ha ben camuffato. Pocole prime parole a caldo:Che dire, sono felice perché esco a testa alta.