Grande Fratello, Shailenzo: il parere degli ex inquilini

, Shaila e Lorenzo sono tornati vicini: ilexin studio. Cosa emerge dalla diretta, Shaila e Lorenzo ripercorrono gli ultimi avvenimenti accaduti in Casa. I due fidanzati dopo aver affrontato nuovi alti e bassi sono tornati serenamente a viversi in attesa di ritrovarsi fuori dalla Casa più spiata d’Italia.Leggi anche, Zeudi e Shaila rimproverate. Buonamici bacchetta: “Si sono accorti tutti”Le opinioniexDallo studio intervengono sull’argomento “Shaila-Lorenzo” diversi ex. Stefania Orlando afferma: “Un pò troppo cinematografici, un pò troppo teatrali, sempre al centro del giardino davanti a tutte le telecamere, toglie un pò di autenticità e zero romanticismo. Non mi convincono molto, il consiglio lo voglio dare a Shaila, quando esce di casa, staccati da questo rapporto che secondo me non è sano, per nessuno dei due”.