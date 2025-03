361magazine.com - Grande Fratello, Shaila si rivolge ai fan: ecco come sta Lorenzo in Casa

Leggi su 361magazine.com

Gatta torna dai fan sui social dopo l’eliminazione:le prime sue parole, esta vivendoinGatta è stata eliminata nel corso della semifinale. La ballerina purtroppo è finita in Nomination per ben due volte ed è dovuta uscire dallapiù spiata d’Italia. I fan l’hanno sostenuta fin dal primo giorno, ed hanno assistito al suo meraviglioso percorso all’interno del reality show.Leggi anche Himorta reduce dal successo alle Iene ci racconta il suo mondo a coloriLe prime parole della ballerina dopo l’eliminazionequesto pomeriggio con una stories Instagram ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno votata e salvata in ogni televoto affermando:“Grazie a tutti per il vostro costante supporto e affetto. Con amore.