"Grande Fratello", Shaila rompe il silenzio dopo la puntata (VIDEO)

News Tv.”. Ieri sera è andata in onda la semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ci sono state ben tre eliminazioni. L’ultima è stata forse la più cocente. Tra Helena, Chiara eè stata eliminata l’ex velina di “Striscia la Notizia”.la, ha deciso dire subito il. (Continua.)Leggi anche: Chi èGatta, tutto sulla ex velina di “Striscia la Notizia”Leggi anche: “”,incontra la madre: poi la provocazione di Alfonso“”, il riassunto della semifinaleIeri sera è andata in onda la semifinale del ““, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante laci sono state ben tre eliminazioni ed è stata eletta la quarta finalista del reality show.