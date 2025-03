Grande Fratello Shaila parla dopo la sua eliminazione | Vi dico tutto cosa farò ora

Leggi su Caffeinamagazine.it

oltre sei intensi mesi di permanenza nella casa del, l’avventura diGatta è giunta al termine. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, l’ex velina di Striscia la Notizia è stata eliminata con il 16,4% dei voti, superata da Helena (52,22%) e Chiara (31,38%). Un’uscita che ha sorpreso alcuni spettatori ma cheha accolto con serenità e dignità.Appena terminata la diretta,si è fermata in studio per condividere le sue prime emozioni post-. I suoi pensieri sono andati subito ai suoi affetti più cari: i genitori, il nipotino e, naturalmente, Lorenzo Spolverato, con cui ha costruito un legame profondo all’interno della casa. “Esco a testa alta,” ha dichiarato, “ormai manca una settimana e non li sopportavo più. L’importante è quello che succede