Superguidatv.it - Grande Fratello, Shaila contro Zeudi: “crei alleanze e non amicizie” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

nella casa del. Cosa è successo tra le due? La ex velina di Striscia La Notizia ha cambiato idea sulla ex Miss Italia definita falsa e stratega., il confronto alL’amicizia traè arrivata ad un bivio nella casa del. La ex velina di Strisci La Notizia ha cambiato idea sulla ex Miss Italia al punto da mettere in discussione tutto. “Non metto in discussione la tua persona, ho messo in discussione come sei tu all’interno di questo programma. Quando io e Lorenzo abbiamo litigato, ho visto il tuo interesse per legare un’amicizia. E’ facile nascondersi per 3 mesi, ma per 6 mesi è ancora più difficile e credo che tu più di, allisci tutti a leccate di cu*o e le cose che pensi se trovi qualcuno su cui puoi appoggiarti poi tiri fuori la tua verità” – dice