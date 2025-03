Velvetgossip.it - Grande Fratello: semifinale del 24 marzo, un quarto finalista e tre eliminati

Tra il 24 e il 252025, il programma di intrattenimento, trasmesso su Canale 5, ha presentato una puntata cruciale: la. Con la finale prevista per il 31, l’attenzione si è concentrata sulle eliminazioni e sui risultati dei televoti. Di seguito, si riassumono i momenti salienti della serata, incluse le controversie e i colpi di scena che hanno caratterizzato l’episodio.Il caso del “lavandino gate”La puntata ha avuto inizio con una discussione accesa riguardante il cosiddetto “lavandino gate”. Helena ha accusato Zeudi di averle sputato in faccia mentre si lavava i denti. Tuttavia, le immagini non confermano questa accusa, suggerendo piuttosto che Zeudi, insieme a Chiara e Shaila, abbia cercato di creare un caso attorno alla situazione. Jessica ha commentato la vicenda, definendo Chiara una provocatrice, e ha notato che il suo comportamento durante le discussioni tende a intensificare i conflitti piuttosto che a risolverli.