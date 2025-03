Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 24 marzo 2025, quarantunesima puntata

Leggi su Superguidatv.it

Si è conclusa da poco ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 24con le ultime.Il racconto della diretta della 41adeldi lunedì 24Ladeldi lunedì 24è iniziata con un confronto tra Shaila e Zeudi. Da amiche a nemiche: tutto è cambiato quando Shaila ha cominciato a vedere Zeudi sotto una luce differente. La ex velina di Striscia La Notizia è dubbiosa verso la ex Miss Italia accusata di essere falsa e interessata solo alle dinamiche del gioco e alle alleanze. Una lettura precisa quella di Shaila che trova concordi tantissimi dentro e fuori la casa.