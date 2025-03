Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo spiazzato dopo l’eliminazione di Shaila: “Non capisco che succede fuori, la sincerità non ripaga”

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la semifinale dell’attuale edizione del(QUI il resoconto), durante la quale ci sono state ben tre eliminazioni e l’elezione della quarta finalista del reality.Ad ottenere un posto in finale è stata Helena Prestes, mentre a lasciare il gioco ad un passo dalla finale sono stati Javier Martinez, Giglio eGatta propriodi quest’ultima ha sorpreso molti degli inquilini ancora in Casa, a cominciare daSpolverato, chela puntata si è sfogato con Mariavittoria Minghetti, rivelandole le sue perplessità in merito a quanto accaduto in puntata:Io non lo so, nonalloracosa succeda, si sono salvate Helena e Chiara eè uscita anche contro di lei. È una miaamica e sono felice che sia rimasta, però, se analizzo.