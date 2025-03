Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Chia sulla semifinale

Ma lo sentite questo profumo nell’aria, li udite gli uccellini che cinguettano festosi, le notate le giornate che si allungano e il sole che si fa sempre più splendente? Non è solo l’arrivo della primavera, è proprio l’universo intero che gioisce al solo pensiero che il– dopo averci stracciato i mar*ni per sei lunghiiiissimi mesi – stia finalmente giungendo al suo (mesto) epilogo.Sono sincera, ieri sera quando Alfonso Signorini ha aperto laannunciando che ci sarebbe stata una tripla eliminazione io ho proprio sperato che a lasciare la Casa fossero Helena Prestes, Javier Martinez e Marivittoria Minghetti, perché per un’edizione così raccapricciante ci voleva una finale altrettanto raccapricciante. Che a contendersi il podio ci fossero “comodini di marca” (cit.) come Giglio e amiche disinteressate comera 0.