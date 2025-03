Tvzap.it - “Grande Fratello”, le prime parole di Javier dopo l’eliminazione e il gesto per Helena (VIDEO)

News Tv. Durante la semifinale del Grande Fratello, in onda ieri, lunedì 24 marzo 2025, su Canale 5, tre concorrenti sono stati eliminati: Giglio, Shaila e Javier Martinez. Quest'ultimo è stato uno dei più apprezzati di questa edizione: sempre educato e non in cerca di discussioni, il pallavolista argentino è amatissimo dal pubblico. Qual è stato il gesto di Javier per Helena quando ha scoperto che era la quarta finalista? Javier Martinez eliminato dal Grande Fratello. Il pallavolista argentino infatti ha perso il televoto contro Helena Prestes, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Un risultato prevedibile: sono le donne infatti ad aver attirato l'attenzione in questa edizione.