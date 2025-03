Isaechia.it - Grande Fratello, le prime parole di Giglio, Javier e Shaila dopo l’eliminazione in semifinale

Ieri sera è andata in onda ladel.La penultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha vistodi ben tre concorrenti: Lucali (detto),Martinez eGatta. I tre ormai ex gieffini infatti hanno perso ai ballottaggi finali e hanno visto il loro sogno di poter vincere ilandare in frantumi.Il primo concorrente ad aver lasciato la Casa è stato il parrucchiere che, una volta ritrovatosi fuori la porta rossa, ha esordito dicendo:Stranissimo, è un percorso che mi ha segnato: sono stati 6 mesi e mezzo. Peccato non essere arrivato in finale ma sono consapevole di aver dato tutto e contento di tutto. Grazie a tutti, è andata come è andata.Pocoil televoto che ha visto scontrarsiGatta, Chiara Cainelli eMartinez.