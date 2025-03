Superguidatv.it - Grande Fratello, la tempesta emotiva di Shaila e Lorenzo: pace fatta nella casa | Video Mediaset

, laditornano insiemedopo un momento di crisidelsi ritrovano nuovamente. Dopo essersi detti di tutto, arrivando perfino allo scontro,hanno siglato una nuovapromettendosi amore eterno. “Per me merita la finale, la mia competizione è differente rispetto ad un gioco. Ero veramente tanta arrabbiata, mi sono accecata e ho dimenticato tutto il bello che avevamo costruito. E’ una cosa normale la rabbia in un rapporto, poi torna la lucidità” – commentaconche replica “le sue parole mi toccano. Ne abbiamo parlato”.Dallo studio il commento passa alle opinioniste Beatrice Luzzi: “il loro rapporto è sempre stato estremo”, mentre Cesara Buonamici “non ho mai fatto mistero nel vederpiù presa di, ho sempre visto in lei un fortissimo attaccamento, penso chea mio parere dovrà dimostrarlo quando saranno fuori”.