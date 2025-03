Velvetgossip.it - Grande Fratello, la dura reprimenda di Signorini: “Siete maleducate”. A chi si riferiva?

Lunedì 24 marzo 2025, il reality show, condotto da Alfonso, ha presentato la sua penultima puntata su Canale 5.nte l’episodio, un acceso dibattito ha preso piede attorno a un episodio noto come “lavandino-gate”, in cui Helena ha accusato Zeudi di averle sputato mentre si lavava i denti. Tuttavia, le immagini non confermano tale accusa, mostrando piuttosto come Zeudi, Chiara e Shaila abbiano colto l’occasione per alimentare la polemica.Jessica, una delle concorrenti, ha evidenziato il comportamento provocatorio di Chiara, affermando che invece di cercare di calmare la situazione, preferisce alimentare le tensioni. “Il suo modo di intervenirente le discussioni è chiaro. L’atteggiamento di Shaila e Zeudi era diverso rispetto a quello di Chiara, e la clip lo ha dimostrato.