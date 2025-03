Movieplayer.it - Grande Fratello: il direttore di Canale 5 difende il reality show dal Codacons, che replica

Leggi su Movieplayer.it

Ilha presentato un esposto contro Il5 hato con un comunicato ufficiale, mentre l'associazione ha rilanciato le accuse. Nei giorni scorsi, ilha presentato un esposto alla Procura di Milano contro il, denunciando presunti televoti truccati. L'associazione a tutela dei consumatori non si era fermata qui: con una lettera indirizzata all'Agcom, aveva richiesto la chiusura immediata del programma. A rispondere a queste accuse, poco fa, è stato Giancarlo Scheri,di5, che ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire la posizione della rete. Ladi5: Giancarlo Scheriil programma "Mi permetto di rispondere alle vostre osservazioni, evidenziando come il programma, a nostro avviso, rispetti norme e regolamenti e, senza .