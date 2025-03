Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati e le nomination di ieri sera 24 marzo 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nella casa delè tempo dion in vista della finale di lunedì 31. Alfonso Signorini comunica ai concorrenti di un televoto flash.ondel 2441a puntataE’ tempo dion nella casa delper un televoto flash. Helena vota Chiara: “lei è arrivata dopo, provocatrice, non credo abbia mai aiutato nel mio rapporto con Zeudi e questo è stata una pessima influenza”. Mariavittoria nomina Chiara: “siamo tutti meritevoli, ma non posso non considerare i 2 mesi”. Shaila nomina Javier: “ha partecipato molto bene rispetto a Chiara”, Javier vota Chiara: “voglio la rivincita visto che mi ha eliminato nella passata eliminazione”.Infine Chiara vota Helena: “noi siamo persone molto diverse, sei molto incoerente e provocatrice”.