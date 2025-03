361magazine.com - Grande Fratello, Helena torna a criticare Zeudi: “Questo si chiama strumentalizzare”

Leggi su 361magazine.com

PrestesDi Palma: le due finaliste affronteranno un nuovo scontro?Prestes ieri sera nel corso della nuova puntata è riuscita a conquistare un posto in finale. La giovane modella lunedì si sfiderà insieme a Lorenzo,e Jessica per la vittoria. Chi sarà il vincitore di questa nuova edizione?Leggi anche “L’amore, in teoria”: tutto quello da sapere sul film con Nicolas Maupasha rivolto anuove critiche:“Era lì a lamentarsi dice che Pamela ha un sassolino nella scarpa su di lei ‘perché tanto le persone giudicano soltanto’. lo le ho detto se ti giudicano e tu sai quello che tu stai facendo, non devi sentirti giudicata. Tante volte qui ‘eh screditata screditata’ ma io non me la sono presa perché io so chi sono, ma se tu te la prendi.