Grande Fratello Helena in Finale e Shaila Eliminata | I Social Esultano!

Scontri accesi, dichiarazioni scioccanti e una casa pronta ad esplodere: qualcuno è costretto ad uscire dal GF. Ecco che cosa è successo!Ilsi avvia alla conclusione, ma non senza regalare colpi di scena memorabili. La tensione cresce tra concorrenti e opinionisti, e il pubblico si infiamma.Mediaset sperava in risultati migliori da questa edizione lunga e intensa, ma il riscontro non è stato all’altezza delle aspettative. Per questo, dopo la fine del reality, ci sarà un cambio di rotta: arriva The Couple, con Ilary Blasi alla guida. Le coppie saranno le protagoniste, e dovranno affrontare sfide insieme come un unico concorrente.Intanto, nella casa più famosa d’Italia, l’atmosfera è esplosiva. Marina La Rosa ha sganciato parole pesanti contro Beatrice Liuzzi durante un’intervista televisiva.