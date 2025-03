Comingsoon.it - Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi stanno ancora insieme? Una storia su Instagram chiarisce tutto

Leggi su Comingsoon.it

è stato eliminato nel corso della 41esima puntata delandata in onda ieri sera. In studio, il parrucchiere romagnolo, non ha trovato la sua fidanzatatra ex gieffini: ecco cosa è successo dopo.