Isaechia.it - Grande Fratello, famosa ex Vippona rivela: “Preferisco partner giovani, il più piccolo aveva 23 anni”

Leggi su Isaechia.it

Una nota exdelha parlato delle sue scelte sentimentali durante il programma televisivo La Volta Buona. Stiamo parlando di Sara Ricci: L’attrice, nota alpubblico per aver interpretato la star di Vivere, la nota soap di Canale 5, ha preso parte durante l’edizione Vip del 2023 nel reality show di Alfonso Signorini. Qui ha fatto discutere parecchio per il suo carattere deciso e schietto nel dire sempre quello che pensa. Ed è proprio per questo motivo che Sara Ricci ha fatto mormorare in seguito alla sincerità mostrata durante un’intervista da Caterina Balivo a La Volta Buona. Qui la Ricci ha confessato di prediligere fidanzati piuttosto: Punto su ragazzi maggiorenni (ride, ndr). La vitalità non ha età, spesso invece i miei compagni più, sono anche delle persone molto posate e riservati.