Grande Fratello ecco gli ascolti della semifinale e il confronto con le ultime edizioni

Il lungo viaggio delsta ormai volgendo al termine: ieri sera, infatti, è andata in onda su Canale 5 ladel reality show condotto da Alfonso Signorini (QUI il resoconto completo), durante la quale sono stati decretati i finalisti dell’edizione in corso.Ad aggiungersi a Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi è stata infatti Helena Prestes, mentre Shaila Gatta, Giglio e Javier Martinez sono stati eliminati ad un passo dalla finale (QUI potete leggere le loro parole).Ancora in bilico, invece, il destino di Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli: tra loro due, infatti, si cela la quinta finalista, che si giocherà insieme agli altri la possibilità di vincere il montepremi finale.Per quanto riguarda gli, ladelsi è scontrata con la prima puntataminiserie Champagne su Peppino Di Capri, in onda su Rai Uno, che ha totalizzatoIl reality show di Canale 5, invece, ha portato a casa , mentre ladello scorso anno aveva ottenuto il 18.