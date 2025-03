Tvzap.it - “Grande Fratello”, colpo di scena su Yulia e Giglio: cos’è successo dopo la puntata (VIDEO)

News Tv. La semifinale del, andata in onda lunedì 24 marzo, è stata ricca di colpi di. Helena è stata eletta quarta finalista, mentre tre concorrenti sono stati eliminati ad un passo dalla finale:, Shaila e Javier. Il primo ad essere eliminato è stato: quando è arrivato in studio probabilmente si aspettava un incontro con la fidanzata, ma lei non c’era.la? (Continuale foto)Leggi anche: “”,eliminato: cosa succede in studio pocoLeggi anche: “Affari Tuoi”, la denuncia di “Striscia la Notizia”: “Ecco la combinazione che conquista il pubblico”“”, le prime parole dil’eliminazioneè stato il primo eliminato delladi ieri: il concorrente ha perso al televoto contro Chiara ed Helena.