Lapresse.it - Grande Fratello, chi sono gli eliminati e i finalisti

Con 2.049.000 spettatori e uno share del 16,8%, si è conclusa la semifinale del, decretando l’eliminazione di Shaila Gatta, Javier Martinez e Giglio. La finale, in programma il 31 marzo, vedrà sfidarsi Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes, mentre il televoto decreterà chi, tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, otterrà l’ultimo posto disponibile. Il verdetto sarà annunciato all’inizio della puntata di lunedì 31 marzo, con il pubblico attualmente impegnato a scegliere la sua concorrente preferita.Glidella SemifinaleShaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, ha visto sfumare il sogno della finale nell’ultimo televoto flash contro Helena Prestes e Chiara Cainelli. Delusa dall’eliminazione, ha commentato: “Penso che andare contro Zeudi non mi abbia fatto bene”.