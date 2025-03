Movieplayer.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini a Tommaso Franchi: “hai smesso di seguirmi sui social”

Dopo l'uscita dalha cancellato ogni traccia del reality daie hadi seguire ex concorrenti e: il conduttore lo ha subito messo alle strette in diretta., dopo l'eliminazione dal, ha cancellato ogni traccia del reality dai suoie hadi seguire diversi ex coinquilini, incluso. Durante la semifinale, il conduttore lo ha messo alle strette in diretta, chiedendogli le motivazioni del suo gesto. Ecco cosa è successo durante la puntata del 25 marzo. Dopo l'eliminazione dal reality show, l'idraulico senese ha preso una decisione drastica: una volta avuto accesso al suo cellulare, ha rimosso dal suo profilo Instagram ogni contenuto legato al reality, cancellando foto e video condivisi dalla pagina ufficiale del programma.