.com - Grande Fratello 24 marzo: Helena Prestes in finale, Giglio, Javier e Shaila eliminati

Leggi su .com

Mariavittoria e Chiara al televoto per l’ultimo posto in: ecco il resoconto di tutto quello che è successo il 24nella semidel2024 IndiceResoconto24in, tre eliminazioni e un nuovo televoto24: scontri e tensioni nella semiIl “lavandino-gate” tra, Zeudi e ChiaraLa rottura trae Zeudieliminato: lo scontro cone il verdetto del televoto24– Le coppie della Casa: riavvicinamenti e dichiarazioni d’amore: un amore ritrovatoe Lorenzo: tra accuse e riappacificazione24, eliminazioni e quarta finalista:trionfa su24: finalisti e nuovo televotoResoconto24in, tre eliminazioni e un nuovo televotoLa semidel, andata in onda il 242025 su Canale 5, ha regalato colpi di scena tra litigi, eliminazioni e scontri diretti.