Donnapop.it - Grande dolore per Enrico Brignano, è morta la mamma a cui era legatissimo: le sue parole commuovono

Leggi su Donnapop.it

sta affrontando un grave lutto. La, Anna, è venuta a mancare oggi, martedì 25 marzo, e l’attore ha voluto ricordarla con un commovente messaggio sui social. La donna, che aveva appena compiuto 89 anni, ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di, che, condolci e piene di affetto, ha dato l’addio alla sua.La signora Anna era originaria di Palombaro, in provincia di Chieti, ma aveva vissuto gran parte della sua vita a Dragona, alle porte di Roma, accanto al marito Antonino, scomparso 14 anni fa. Recentemente,aveva parlato della suain un’intervista, raccontando quanto fosse stata importante per lui, sottolineando anche quanto fosse stato significativo per lui regalare ai genitori la soddisfazione di veder realizzato il suo sogno.ladi: il messaggio d’addioha salutato la madre su Instagram con queste: “Ciao