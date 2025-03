Lanazione.it - "Gran successo per i menù della tradizione"

Leggi su Lanazione.it

"Questo capodanno pisano per noi ristoratori ha significato una doppia vittoria: abbiamo sperimentato quanto siano gradite le pietanzee contribuito al clima festivo". È soddisfatta Daniela Petraglia (nella foto), presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa e proprietaria de La Pergoletta, per ilin stile pisano che è arrivato in una ventina di ristoranticittà. Tra bordatino, pasta alla renaiola, stoccafisso e trippa alla pisana, cee dei poveri e torta co’ bischeri, l’iniziativa che da venerdì ha riportato in tavola di alcuni ristoranti cittadini le pietanzenostraculinaria è stata un volano per i clienti che, per curiosità o voglia di riscoperta, hanno voluto provare le pietanze storiche di Pisa. "C’è stato unde interesse per i piatti- continua Daniela Petraglia - e abbiamo avuto un afflusso non indifferente nei nostri ristoranti, nonostante questo sia stato un weekend di pioggia che di solito tende a farci abbassare le aspettative.