Sportnews.eu - Gran Premio di Austin, Texas, la MotoGP si prepara alla terza gara stagionale

Laè pronta a tornare per il terzo GP, sul circuito di: Miguel Oliveira ko, Bastianini entusiasta.Lasta per tornare con latappa del Motomondiale, il prossimo weekend le squadre si sfideranno sul circuito di, per ildelle Americhe. Se nelle prime due gare, Marc Marquez ha messo in chiaro le cose, dimostrandosi imbattibile, soprattutto ora che corre in sellaDucati ufficiale, lasciandosi alle spalle il periodo di crisi, Bagnaia cercherà in tutti i modi di recuperare lo svantaggio.Pecco Bagnaia in sellasua Ducati (Sportnews.eu)Il circuito statunitense ha sempre portato bene a Marquez, il quale potrebbe allungare ancora di più le distanze nei confronti degli avversari. L’otto volte campione del mondo si presenterà incon il punteggio pieno.