Ilfattoquotidiano.it - Gracceva, la storia del ‘Maresciallo Rosso’ che organizzò l’incredibile evasione di Saragat e Pertini

In un’epoca in cui la destra rialza la testa per affermare un’egemonia culturale e delle convinzioni storico-politiche traballanti quanto pericolose, è importante rispolverare nodi cruciali dellache ha fatto l’Italia, unita, antifascista, democratica e repubblicana. E magari ritrovare nelle nobili pagine anche personaggi a cui la memoria collettiva non ha tributato abbastanza onori e attenzioni. E’ il caso di Giuseppe, il Maresciallo Rosso, senza la cui eroica azione non avremmo avuto due presidenti della Repubblica come Giuseppee Sandro, evasi da Regina Coeli proprio grazie al capo militare della Brigata Matteotti.Peppino, 38 anni, fieramente socialista e protagonista della Resistenza romana all’orrore nazi-fascista dal 10 settembre 1943 al 4 giugno 1944, su ordine di Pietro Nenni, mise a segno la più grande beffa subita da Priebke e Kappler: l’dicondannati alla pena capitale dalle Ss.