Governo Tajani | Populisti e quaraquaqua? Mai fatto riferimento alla Lega

(LaPresse) “A quali partiti mi riferivo? Io ho detto ‘tra partito serio e partiti’. Era unto al lavorodai giovani di Forza Italia, dicendo che i partiti seri approfondiscono tutti i temi e gli argomenti”. Così il ministro degli esteri e segretario di Forza Italia Antoniosulle sue dichiarazioni sui partiti “” e ““. “Chi sono i? Sono tanti nel mondo, non decido io chi sono i. I partitisono quelli che non affrontano seriamente i problemi e lavorano soltanto con slogan. Non c’è nessunspecifico, era unteorico a come un partito deve muoversi per essere serio nei confronti degli elettori”, ribadisce il vicepremier, a margine di una conferenza stampa a Roma. “Ladi Salvini? Non ho mai parlato dellanéalcuna loro e credo che Salvini lo abbia capito molto bene.