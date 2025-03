Thesocialpost.it - Governo, salta il vertice a tre: tra Lega e Forza Italia è guerra aperta

Le frizioni tracontinuano a complicare i rapporti interni alla maggioranza. Ila tre tra Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni, previsto per ricucire gli strappi, è stato congelato. Ufficialmente si chiede di “abbassare i toni”, ma le schermaglie tra i due partiti non si placano.Salvini e Tajani ai ferri corti sulla politica esteraMatteo Salvini, in tour tra cantieri e sottopassi nel Nord, assicura che i rapporti con Tajani sono “splendidi”, ma non resiste alla tentazione di criticare la linea disulla politica estera. Il leader leghista attacca chi a Bruxelles sostiene il riarmo – una posizione sposata proprio da FI – e si schiera con Donald Trump, elogiandolo per i suoi sforzi diplomatici.La reazione forzista non si fa attendere.