Lapresse.it - Governo Meloni raggiunge Prodi: è il quinto più longevo dell’Italia repubblicana

sotto la lente d’ingrandimento. Scontri più o meno accesi, botta e risposta a distanza, punzecchiature a giorni alterni, punti di vista diversi sui dossier di più stretta attualità. Nelle ultime settimane non si può dire che ilabbia dato un’immagine di compattezza, tanto che la segretaria del Pd Elly Schlein si è spinta a dire che “non sta più in piedi”. I numeri tuttavia dicono che l’attuale esecutivo, in carica dal 22 ottobre 2022, è tra i più stabili dal dopoguerra a oggi.“Questo, con appena due anni e qualche mese, è già sesto tra i 68 governi della storia”, aveva evidenziato non a caso la presidente del Consiglio, Giorgia, ai primi di marzo. Parole che adesso vanno aggiornate. Da domani infatti quello che guida la leader di Fratelli d’Italia sarà ufficialmente ilesecutivo più: 886 giorni, gli stessi delI (18 maggio 1996-21 ottobre 1998), destinato però tra 48 ore a retrocedere in classifica.