Governare e non illudere La vera sfida dell’Europa dinnanzi a Trump

l’Europa e l’Italia al tempo di Donald. La partita è di quelle difficili, piene zeppe di incognite e trabocchetti. Da quandoha rimesso piede alla Casa Bianca, l’America è diventata una pentola a pressione: un’economia forte e tonica da una parte (ma a serio rischio inflazione), il ritrovato e muscolare attivismo commerciale dall’altra, di cui i dazi sono la massima espressione. In mezzo, per l’appunto, un’Europa fragile, a tratti smarrita, senza unadirezione parafrasando Mario Draghi, esposta come non mai all’altra e ben più micidiale minaccia: la Cina.LA POLITICA DELLE ILLUSIONIE allora, ecco l’humus dal quale ha preso forma il dibattito che ha ripreso la frase sopra menzionata, “l’Europa e l’Italia all’epoca di”, in scena alla Luiss e animato da Luigi Gubitosi, presidente dell’Università Luiss Guido Carli, Valentina Meliciani, direttrice Luiss Institute for European Analysis and Policy, Giuliano Amato, presidente emerito della Corte costituzionale, Pier Ferdinando Casini, senatore della Repubblica, Sergio Fabbrini, professore di Scienza politica e Relazioni internazionali e titolare di Intesa Sanpaolo Chair in European Governance, Raffaele Fitto, vice presidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione Europea, Pietro Reichlin, professore di Economia alla Luiss e Paola Severino, presidente Luiss School of Law.