Gomme da masticare | un potenziale rischio per la salute? L’allarme lanciato dagli esperti

da: un binomio pericoloso? Un recente studio ha acceso i riflettori su una questione poco nota ma potenzialmente allarmante legata al consumo di chewing gum. Gli scienziati della American Chemical Society (ACS) hanno evidenziato rischi che potrebbero far riflettere sul loro quotidiano utilizzo.Le origini del chewing-gumIl chewing-gum, noto anche come gomma americana, è un dolciume unico. Inventato da William Semple nel 1869, ha una storia lunga e curiosa che risale ai Maya. Da un prodotto senza sapore venduto nel New Jersey nel 1871, si è evoluto in un fenomeno globale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, l’euforia per la gomma danon rende immune dalle problematiche ambientali e diemerse negli ultimi studi. Un pericolo nascosto: le microplastiche nel chewing-gumRischi legati alle microplasticheOgni pezzo di gomma dapotrebbe contenere centinaia di microplastiche, minori di un granello di sabbia, che finiscono nella nostra saliva.