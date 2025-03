Oasport.it - Golf, appuntamento storico per il PGA con il Texas Children’s Houston Open. Molinari e Manassero in un field stellare

Solamente 2 settimane all’più atteso dell’anno (il The Masters si giocherà dal 10 al 13 aprile) e il PGA vola, come di consueto, inper il, torneo dalla storia pluridecennale (si gioca dal 1946 e all’epoca si impose un certo Byron Nelson) che oltre a mettere in palio 9,5 milioni di dollari e 500 punti FedEx annovera tra i propri vincitori nomi del calibro di Tony Finau, Ian Poulter, Phil Mickelson, Adam Scott, Vijay Singh (3 titoli per lui di cui 2 di fila), Fred Couples, Gary Player e Arnold Palmer.Quest’anno a difendere il titolo sarà il tedesco Stephan Jaeger che qui, la passata stagione, mise dietro sé, di appena un colpo, Scottie Scheffler, Tony Finau, Taylor Moore, Thomas Detry e Alejandro Tosti tutti in T2. Tuttavia l’europeo dovrà ben guardarsi le spalle perchè il, come al solito, è di altissimo livello.