Oasport.it - Golf, all’Indian Open presenti 4 azzurri. Occhi puntati sul defending champion Nakajima

Leggi su Oasport.it

L’Asian Swing si avvicina al suo secondo appuntamento. Il Dp World Tour vola, infatti, in India, più precisamente a New Delhi, per l’Indian, torneo entrato a far parte della programmazione del maggiore circuito europeo dal 2015. Ad ospitare l’evento sarà, ancora una volta, il DLF& Country Club, uno dei principali circoli della nazione nato nel ’99.Tra i 138 partecipanti, torneo che mette in palio 2,25 milioni di dollari e 3.500 punti per la Race to Dubai, ci saranno anche 3 ex vincitori: il giapponese Keitain carica; il tedesco Marcel Siem; S.S.P. Chawrasia (vincitore per due volte di fila in terra natia, 2016 e 2017). Confermarsi, tuttavia, non sarà facile. A partire infatti ci saranno il danese Lucas Bjerregaard, l’0austriaco Bernd Wiesberger, i sudafricani Brandon Stone e Ryan Van Velzen, i francesi Pierre Pineau, Julien Guerrier e Adrien Saddier e lo scozzese Calum Hill.