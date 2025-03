Internews24.com - Gol Taremi, l’attaccante dell’Inter realizza una doppietta in Uzbekistan Iran – VIDEO

di RedazioneGol, il centravanti nerazzurrounain: i dettagliIl centravanti numero 99Mehdisi è preso la scena con la maglia della sua Nazionalendo unadecisiva nel match di qualificazione ai Mondiali contro l’, terminato con il punteggio di 2-2. Inserito nella formazione titolare dopo essere rimasto in panchina nella precedente partita contro gli Emirati Arabi Uniti,ha sfruttato al massimo questa opportunità. La partita è iniziata in salita per l’, con il gol di Xojimat Erkinov al 16? che ha portato l’in vantaggio. Tuttavia, il centravanti nerazzurro ha risposto con prontezza, segnando al 52? minuto un gol magnifico con un tiro al volo dal centro dell’area, che ha lasciato senza scampo il portiere avversario, riportando il punteggio in parità.