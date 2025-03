Ilgiorno.it - Go-kart per “campioni speciali”: "Nei loro occhi quanta felicità"

Sport senza barriere. La missione di Wheelchairing adesso ha una marcia in più: la nuova sede a Pessano. Taglio del nastro in via Einaudi per la scuderia di Nico Tremolada, che da cinque anni mette in pista i disabili. "Dopo l’associazione, un altro sogno che si avvera", dice il 31enne che porta la-therapy in tutta Italia. "Sono già 5mila i ragazzi che sono saliti a bordo con noi - racconta -. Una vittoria sul pregiudizio la verità è che alla fine nessuno più bada alla diversità. La battaglia contro la discriminazione passa anche da qui". L’idea è nata dopo l’incidente con la moto che quando mancavano due giorni a diventare maggiorenne gli ha tolto l’uso delle gambe. E lui, invece di perdersi d’animo, ha deciso di fare qualcosa per gli altri. È nato così il progetto delle macchinine per chi non avrebbe mai osato sperare di poterci salire.