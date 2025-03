Nerdpool.it - GLITCH Live: Francesca Mancini – Espertona di The Witcher è stata nostra ospite!

Ieri sera, durante una nuova puntata di, il talk in diretta sui canali di NerdPool, abbiamo avuto il piacere di ospitare, una vera e propria esperta del mondo di The. Conosciuta per la sua passione, la competenza enciclopedica e l’entusiasmo contagioso, l’di Theci ha accompagnato in un viaggio affascinante tra i segreti dello strigo, le curiosità della saga e gli intrecci tra libri, videogiochi e serie TV.Durante la, si è parlato di lore, personaggi iconici, adattamenti e momenti controversi del franchise, con uno sguardo critico ma sempre appassionato. Non sono mancate domande dal pubblico, meme a tema e anche qualche teoria folle (ma chissà.).Se ve la siete persa, niente paura: la puntata è disponibile in replica sui nostri canali.