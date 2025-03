Tpi.it - Gli Usa annunciano il primo accordo con Russia e Ucraina ai colloqui in Arabia Saudita: ecco cosa prevede

Gli Stati Uniti hanno raggiunto unconai negoziati svoltisi dal 23 al 25 marzo a Riad, in, per arrivare a un cessate il fuoco che sospenda le ostilità dopo oltre tre anni di guerra seguiti all’invasione russa. L’annuncio arriva dalla Casa bianca in due note separate, secondo cui le prime intese con Mosca e Kiev non arrivano a sospendere il conflitto ma riguardano solo la garanzia di una “navigazione sicura nel Mar Nero” e l’impegno ad attuare il bando agli “attacchi contro gli impianti energetici” dei due Paesi.“Gli Stati Uniti e la”, si legge nelcomunicato diramato da Washington, “(.) e l’”, nota invece il secondo, “hanno concordato di garantire una navigazione sicura, di eliminare l’uso della forza e di impedire l’uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero”.