Gli studenti del Consiglio dei Ragazzi protagonisti alla seduta del Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini

Arezzo, 25 marzo 2025 – GlideldeideldiDurante ladeldi, glie le studentesse che compongono ildeihanno avuto l’opportunità di prendere partepubblica, portando la loro voce e le loro idee al cuore della politica locale. Questa occasione è stata particolarmente significativa, in quanto i giovani consiglieri hanno presentato alcune proposte di migliorie relative agli spazi verdi della scuola, agli edifici scolastici e alle attrezzature utilizzate per l’attività didattica. Con grande spirito di partecipazione e impegno, glihanno illustrato con entusiasmo e responsabilità le loro idee, sottolineando l’importanza di rendere gli ambienti scolastici più accoglienti, funzionali e stimolanti per la loro crescita educativa e sociale, senza tralasciare il tema della sostenibilità ambientale e del contrasto ai consumi energetici.